Amici 20, si sa già chi passerà la coppa al vincitore: "È l'ospite della finale"

C'è grande, grandissima attesa per la finale di Amici 20. Anche questa edizione, come sempre seguitissima, sta per calare il sipario e, dopo tante sorprese e colpi di scena, sabato 15 maggio 2021 scopriremo il vincitore. A scontrarsi saranno in cinque: si sfidano tre cantanti, ovvero Aka7even, Sangiovanni e Deddy e due ballerini Alessandro Cavallo e Giulia Stabile. Solo uno di loro sarà il vincitore assoluto della ventesima edizione, ma Amici incoronerà anche il campione della categoria non premiata. Quindi se vincerà un cantante, cosa che si è verificata nella maggioranza dei casi (l'ultimo ballerino ad alzare la coppa di Amici era stato Andreas Muller nel lontano 2017), Alessandro e Giulia si giocheranno il premio del circuito ballo ...

