Almanacco del 14-05-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 maggio 2021)del giorno Iniziamo una nuova settimana nuova giornata A lunedì 10 maggio Buongiorno da Francesco Vitale oggi per chiesa ricorda la Beata Beatrice D’Este il nome Beatrice che continua il nome latino Beatrix molto comune fra i primi cristiani in virtù del suo significato cioè colei che rende felici dice il proverbio l’uomo Savio è costante come il sole lo sciocco È variabile come la luna facciamo tantissimi auguri ai nati di oggi allora sono nati oggi Fred Astaire Miuccia Prada bono.vox Noi invece i nostri Roger nativi oggi andiamo a farli a Salvatore Roberto Michela e Francesco i più rapidi che ci hanno raggiunto come sempreAntonino Sabrina Federico Emanuela pronti anche loro la nostra giornata pronti con loro dare e a fare il nostro viaggio nel tempo 10 maggio 1987 il Napoli di Diego Armando Maradona insulta per la vittoria del campionato di calcio ho uno ...