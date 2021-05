A1, da lunedì chiusure notturne stazione Orte (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attivita’ di ispezione del sottovia “Ferrovia Orte-Ancona”, in orario notturno, sara’ chiusa la stazione di Orte, nei seguenti giorni e con le seguenti modalita’: – dalle 22:00 di lunedi’ 17 alle 6:00 di martedi’ 18 maggio, sara’ chiusa la stazione di Orte, in uscita per chi proviene da Roma; – dalle 22:00 di martedi’ 18 alle 6:00 di mercoledi’ 19 maggio, sara’ chiusa la stazione di Orte, in entrata verso Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Magliano Sabina. Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attivita’ di ispezione del sottovia “Ferrovia-Ancona”, in orario notturno, sara’ chiusa ladi, nei seguenti giorni e con le seguenti modalita’: – dalle 22:00 di lunedi’ 17 alle 6:00 di martedi’ 18 maggio, sara’ chiusa ladi, in uscita per chi proviene da Roma; – dalle 22:00 di martedi’ 18 alle 6:00 di mercoledi’ 19 maggio, sara’ chiusa ladi, in entrata verso Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare ladi Magliano Sabina.

