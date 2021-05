WizzAir apre base a Fiumicino e lancia 32 nuove rotte (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma – Wizz Air cresce a Roma. La compagnia aerea low cost, una delle principali in Europa dopo Ryanair ed Easyjet, ha aperto una nuova base operativa all’aeroporto di Fiumicino di Roma. E con la nuova base arrivano anche 32 nuove rotte. Una scommessa su Roma e sulla ripresa del mercato aereo. La presentazione delle novita’ e’ avvenuta in un hotel del centro alla presenza di George Michalopoulos, Chief commercial officer di Wizz Air, e del collega Andras Rado. Queste, nello specifico, le nuove rotte: Londra Luton, Liverpool, Sofia, Tel Aviv, Eindhoven, Marrakech, Casablanca, Mykonos, Santorini, Corfu, Zakintos, Heraklion, e Cipro. In Spagna ecco Tenerife e Fuerteventura, in Egitto Sharm el Sheik, Hourgada e Alessandria. Ed ancora: Khakiv in Ucraina e Pristina in ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma – Wizz Air cresce a Roma. La compagnia aerea low cost, una delle principali in Europa dopo Ryanair ed Easyjet, ha aperto una nuovaoperativa all’aeroporto didi Roma. E con la nuovaarrivano anche 32. Una scommessa su Roma e sulla ripresa del mercato aereo. La presentazione delle novita’ e’ avvenuta in un hotel del centro alla presenza di George Michalopoulos, Chief commercial officer di Wizz Air, e del collega Andras Rado. Queste, nello specifico, le: Londra Luton, Liverpool, Sofia, Tel Aviv, Eindhoven, Marrakech, Casablanca, Mykonos, Santorini, Corfu, Zakintos, Heraklion, e Cipro. In Spagna ecco Tenerife e Fuerteventura, in Egitto Sharm el Sheik, Hourgada e Alessandria. Ed ancora: Khakiv in Ucraina e Pristina in ...

Advertising

AvioMediaNet : Continua l'espansione di @wizzair in Italia: nuova base a #RomaFiumicino e 32 nuove destinazioni nazionali e intern… - LucaGorrasi : RT @WEtravelbiz: #WizzAir sbarca nella roccaforte di #Alitalia, il più grande aeroporto italiano, ha annunciato oggi l’apertura della sua q… - WEtravelbiz : #WizzAir sbarca nella roccaforte di #Alitalia, il più grande aeroporto italiano, ha annunciato oggi l’apertura dell… - parcheggilowcos : RT @VolaMalpensa: Casablanca e Sharm El Sheik sono le ultime due novità di #Wizzair da Milano #Malpensa per questa estate, ecco o dettagli… - Novara_e_Varese : RT @VolaMalpensa: Casablanca e Sharm El Sheik sono le ultime due novità di #Wizzair da Milano #Malpensa per questa estate, ecco o dettagli… -