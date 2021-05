Webuild completa scavi progetto sostenibilità ambientale NEBT a Washington

(Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – Nuova milestone per il Gruppoper ildiNortheast Boundary Tunnel () a, D.C., realizzato in joint venture con la controllata Lane, che mette fine ai lavori di scavo del tunnel. Il, del valore di 580 milioni di dollari e parte principale del“Clean Rivers” del cliente DC Water di, D.C., è il tunnel che sarà in grado di aumentare la capacità dell’attuale sistema fognario cittadino e ridurre frequenza, forza e impatto delle inondazioni, migliorando la qualità delle acque dell’Anacostia River nella grande città americana. Con il breakthrough presso il pozzo R Street, la TBM (tunnel-boring machine, fresa meccanica) “Chris” ha ...

Ponte sullo Stretto, l'ipotesi di realizzarlo a tre campate rischia di far perdere decenni per gli studi, la progettazione e l'iter burocratico. Tutti step già superati dal progetto del Ponte sospeso ...