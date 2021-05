Violenza donne, numero 1522 stampato su scontrini farmacie (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma – Il mondo delle farmacie comunali e’ pronto a raccogliere la proposta che arriva dal Comune di Roma per aiutare sempre di piu’ le donne vittime di Violenza a denunciare. E’ emersa questa volonta’ dalla seduta odierna della Commissione capitolina delle Pari Opportunita’. Come? Anche stampando il numero 1522 sullo scontrino fiscale. “Fare in modo che le persone che hanno bisogno di aiuto possano trovare il numero 1522 stampato sullo scontrino fiscale dato dalle farmacie potrebbe essere uno strumento ulteriore per la diffusione di azioni di contrasto alla Violenza sulle donne. Mi ha colpito questa iniziativa di altri Comuni”. È la presidente della Commissione capitolina delle Pari opportunita’, ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma – Il mondo dellecomunali e’ pronto a raccogliere la proposta che arriva dal Comune di Roma per aiutare sempre di piu’ levittime dia denunciare. E’ emersa questa volonta’ dalla seduta odierna della Commissione capitolina delle Pari Opportunita’. Come? Anche stampando ilsullo scontrino fiscale. “Fare in modo che le persone che hanno bisogno di aiuto possano trovare ilsullo scontrino fiscale dato dallepotrebbe essere uno strumento ulteriore per la diffusione di azioni di contrasto allasulle. Mi ha colpito questa iniziativa di altri Comuni”. È la presidente della Commissione capitolina delle Pari opportunita’, ...

