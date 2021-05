Verdone si snatura nel divertente ma prevedibile “Si vive una volta sola”

(Di giovedì 13 maggio 2021) Commedia corale in cui il femminile è volgarizzato e in cui il crescendo narrativo e il potenziale comico sono sabotati sul nascere da un colpo di scena finale intuibile dall’inizio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Verdone snatura

il Giornale

Eppure, laddove sullo schermo non siano protagoniste le maschere e le imitazioni sofisticate e intelligenti delche conosciamo, "Si vive una volta sola" tracolla o in una cialtroneria volgare,...... questoun po' il ritmo ed i messaggi del film ed è sempre consigliabile vedere la versione ... Lino Banfi , Carlo, Diego Abatantuono e così via. I cartoni come critica sociale - Gli ...Commedia corale in cui il femminile è volgarizzato e in cui il crescendo narrativo e il potenziale comico sono sabotati sul nascere da un colpo di scena finale intuibile dall’inizio ...