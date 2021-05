Uber, sconto del 50 per cento sulle corse per andare ai musei (Di giovedì 13 maggio 2021) (Foto: Uber)Per incentivare le visite ai maggiori musei d’Italia, dopo le lunghe chiusure legate alla pandemia, Uber propone uno sconto del 50 per cento sulle corse che portano, per esempio, alla Pinacoteca di Brera di Milano, al Museo Egizio di Torino o al Palazzo delle Esposizioni a Roma. La campagna si chiama Uber ti porta al Museo ed è rivolta a chi, dal 17 al 31 maggio, prenota tramite l’app un’auto per raggiungere uno dei poli museali coinvolti. Ottenere lo sconto è semplice: prima di prenotare il viaggio bisogna inserire nell’app il codice Ubermusei, che è utilizzabile massimo due volte da ogni utente (quindi per andata e ritorno ). Se la destinazione o il punto di partenza della corsa è uno dei ... Leggi su wired (Di giovedì 13 maggio 2021) (Foto:)Per incentivare le visite ai maggiorid’Italia, dopo le lunghe chiusure legate alla pandemia,propone unodel 50 perche portano, per esempio, alla Pinacoteca di Brera di Milano, al Museo Egizio di Torino o al Palazzo delle Esposizioni a Roma. La campagna si chiamati porta al Museo ed è rivolta a chi, dal 17 al 31 maggio, prenota tramite l’app un’auto per raggiungere uno dei poli museali coinvolti. Ottenere loè semplice: prima di prenotare il viaggio bisogna inserire nell’app il codice, che è utilizzabile massimo due volte da ogni utente (quindi per andata e ritorno ). Se la destinazione o il punto di partenza della corsa è uno dei ...

