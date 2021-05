Tutti i video di Marilyn Minter al MoCa di Westport (Di giovedì 13 maggio 2021) Skip to content Smash, ovvero un viaggio affascinante tra figurazione e astrazione, ironia e impegno femminista. Fino al 13 giugno 2021 il MoCa di Westport, negli Stati Uniti, dedica un’interessante retrospettiva all’opera di Marilyn Minter, pittrice, fotografa e video artista americana conosciuta dal grande pubblico per il video “Green Pink Caviar” (scelto da Madonna come sfondo per alcune sue canzoni nel tour europeo 2009) e per avere approfondito le relazioni tra corpo, sessualità e condizionamenti culturali. La mostra è dedicata esclusivamente ai video dell’artista nata nel 1948 in Louisiana, molti dei quali esposti per la prima volta in un’istituzione pubblica. Intrisi di ironia e di sottile gusto trasgressivo, i coloratissimi frame di ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021) Skip to content Smash, ovvero un viaggio affascinante tra figurazione e astrazione, ironia e impegno femminista. Fino al 13 giugno 2021 ildi, negli Stati Uniti, dedica un’interessante retrospettiva all’opera di, pittrice, fotografa eartista americana conosciuta dal grande pubblico per il“Green Pink Caviar” (scelto da Madonna come sfondo per alcune sue canzoni nel tour europeo 2009) e per avere approfondito le relazioni tra corpo, sessualità e condizionamenti culturali. La mostra è dedicata esclusivamente aidell’artista nata nel 1948 in Louisiana, molti dei quali esposti per la prima volta in un’istituzione pubblica. Intrisi di ironia e di sottile gusto trasgressivo, i coloratissimi frame di ...

team_world : “Voglio ringraziare tutti i miei fan per essere sempre così generosi con me, e tutte le persone nella mia vita che… - teatrolafenice : ?? Un po' di musica pensiamo non guasti mai.. ascoltiamo un estratto dall'Adagio della Sonata K. 570 di Mozart, inte… - Corriere : A Mattia Torre un David postumo: il «Bravo papà» della figlia Emma fa commuovere tutti - Mariari30057064 : RT @Miao21165695: @Comunardo @MarceVann Intanto a Roma TUTTI a caccia del voto della comunità ebraica, che risultò determinante per l'elezi… - TWIClNE : ma sono tutti innamorati di lei can relate -