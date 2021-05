“Tutti ci siamo accorti”. Amici 20, Maria De Filippi il messaggio per Giulia Stabile è diretto. Lei reagisce così (Di giovedì 13 maggio 2021) Due giorni alla finale di Amici 20. Solo cinque gli allievi rimasti in gara. Sangiovanni, Aka7even, Giulia Stabile, Alessandro Cavallo e Deddy. Agli sgoccioli di una delle edizioni più seguite di sempre la tensione è ormai palpabile. Un esempio di quanto gli allievi sentano la sfida c’era già stato una settimana fa, durante la semifinale che era costata l’eliminazione a Tancredi e Serena. A farne le spese, sul palco di Amici 20, era stata Giulia Stabile che, dopo essere stata proclamata finalista era stata vittima di una piccola crisi. Era stata Veronica Peparini a rivelare cosa le fosse successo poco prima. Veronica ha spiegato che Giulia Stabile ha sofferto di un attacco di panico: “Mentre succedeva la gara le è preso un attacco di panico. Tremava, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Due giorni alla finale di20. Solo cinque gli allievi rimasti in gara. Sangiovanni, Aka7even,, Alessandro Cavallo e Deddy. Agli sgoccioli di una delle edizioni più seguite di sempre la tensione è ormai palpabile. Un esempio di quanto gli allievi sentano la sfida c’era già stato una settimana fa, durante la semifinale che era costata l’eliminazione a Tancredi e Serena. A farne le spese, sul palco di20, era statache, dopo essere stata proclamata finalista era stata vittima di una piccola crisi. Era stata Veronica Peparini a rivelare cosa le fosse successo poco prima. Veronica ha spiegato cheha sofferto di un attacco di panico: “Mentre succedeva la gara le è preso un attacco di panico. Tremava, ...

