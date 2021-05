Serie B, Cittadella-Brescia 1-0: i veneti si prendono le semifinali playoff, Rondinelle k.o. (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Cittadella supera 1-0 il Brescia e si qualifica per le semifinali playoff dove incontrerà il Monza.La compagine veneta si presentava alla sfida contro le Rondinelle da favorita sia per la classifica finale ottenuta sia chiaramente per la levatura della rosa. Gli uomini guidati da Venturato hanno avuto la meglio dei lombardi grazie alla rete messa a segno al 40' del primo tempo da Proia che ha sfruttato l'assist di Rosafio e insaccato la palla del vantaggio. Gol che ha resistito fino al 90' e dunque il Citta stacca il pass per il prossimo turno. Alle ore 21.00 in campo la seconda sfida che vedrà di fronte Venezia e Chievo. Leggi su mediagol (Di giovedì 13 maggio 2021) Ilsupera 1-0 ile si qualifica per ledove incontrerà il Monza.La compagine veneta si presentava alla sfida contro leda favorita sia per la classifica finale ottenuta sia chiaramente per la levatura della rosa. Gli uomini guidati da Venturato hanno avuto la meglio dei lombardi grazie alla rete messa a segno al 40' del primo tempo da Proia che ha sfruttato l'assist di Rosafio e insaccato la palla del vantaggio. Gol che ha resistito fino al 90' e dunque il Citta stacca il pass per il prossimo turno. Alle ore 21.00 in campo la seconda sfida che vedrà di fronte Venezia e Chievo.

