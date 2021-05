Serie A, il Crotone batte 2-1 il Verona (Di giovedì 13 maggio 2021) Serie A, i risultati giovedì 13 maggio. Il Crotone batte 2-1 il Verona e ritrova il successo. ROMA – Serie A, i risultati di giovedì 13 maggio. Nell’ultima sfida della trentaseiesima giornata il Crotone ha battuto 2-1 il Verona e ha ritrovato il successo dopo due giornate. Serie A, i risultati di giovedì 13 maggio Di seguito il risultati di Serie A di giovedì 13 maggio, sfide valide per la trentaseiesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI, TABELLINI e HIGHLIGHTS) Crotone-Hellas Verona 2-1 Pallone Serie ASerie A, Crotone-Hellas Verona LIVE Crotone-Hellas Verona ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 13 maggio 2021)A, i risultati giovedì 13 maggio. Il2-1 ile ritrova il successo. ROMA –A, i risultati di giovedì 13 maggio. Nell’ultima sfida della trentaseiesima giornata ilha battuto 2-1 ile ha ritrovato il successo dopo due giornate.A, i risultati di giovedì 13 maggio Di seguito il risultati diA di giovedì 13 maggio, sfide valide per la trentaseiesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI, TABELLINI e HIGHLIGHTS)-Hellas2-1 PalloneA,-HellasLIVE-Hellas...

Advertising

OptaPaolo : 91 - Il Crotone ha subito il suo 91º gol in questo campionato: eguagliando il record negativo per reti al passivo i… - dfisi : RT @gippu1: Il #Crotone si segna da solo (autogol di Molina) il 91° gol subito in questo campionato ed è da stasera la PEGGIOR difesa della… - Lore2261984 : RT @OptaPaolo: 91 - Il Crotone ha subito il suo 91º gol in questo campionato: eguagliando il record negativo per reti al passivo in una sin… - spaziocalcio : #SerieA, il #Crotone lascia al #Parma l'ultimo posto ma eguaglia un record negativo storico #CrotoneVerona - AnsaVeneto : Serie A: Crotone-Verona 2-1. Doppio vantaggio calabresi, inutile il gol della bandiera ospite #ANSA -