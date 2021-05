Sampdoria | individuale in palestra per Colley e Silva

(Di giovedì 13 maggio 2021) GENOVA - Laha iniziato la sua preparazione in vista della trasferta di Udine, prevista per domenica alle 15. Il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri ha diviso la squadra in 2 gruppi: ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria individuale

GENOVA - Laha iniziato la sua preparazione in vista della trasferta di Udine, prevista per domenica ... Solo per Colley e Silva si è optato, invece, per un lavoroin palestra. Per ...... che inventa il gol con una prodezza, e con Ronaldo, bravo a rifinire l'azione. Nella ...- SPEZIA Botta e risposta tra le due formazioni liguri. Lo Spezia accarezza per due volte ...Il difensore e il centrocampista, alla ripresa della preparazione, sono stati gli unici a non allenarsi con i compagni ...Inizia una settimana chiave per il futuro dell'Inter: colloqui individuali coi calciatori che a Zhang faranno una richiesta ben precisa ...