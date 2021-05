Ryan Gosling: chi è Neil Armstrong? Età, carriera, vita privata (Di giovedì 13 maggio 2021) Ryan Gosling è uno degli attori cinematografici di Hollywood più famosi e riconoscibili, che ha visto iniziare la propria carriera attoriale da bambino. Ha preso parte a numerosi film di successo ed è anche musicista. Ha interpretato Neil Armostrong nel film The First Man. Ryan Thomas Gosling è nato a London, in Canada il 12 novembre 1980 da una famiglia di operai, entra a far parte nel mondo dello spettacolo nei primi anni 90 entrando a far parte del The Mickey Mouse Club dove sarà cantante e ballerino, lavorando assieme ad altre future star come Christina Aguilera, Justin Timberlake, Britney Spears e Keri Russell, mentre dalla seconda metà degli anni 90 prende parte a svariate produzioni canadesi prima di trasferirsi in Nuova Zelanda dove interpreta per due anni un giovane Hercules ... Leggi su puglia24news (Di giovedì 13 maggio 2021)è uno degli attori cinematografici di Hollywood più famosi e riconoscibili, che ha visto iniziare la propriaattoriale da bambino. Ha preso parte a numerosi film di successo ed è anche musicista. Ha interpretatoArmostrong nel film The First Man.Thomasè nato a London, in Canada il 12 novembre 1980 da una famiglia di operai, entra a far parte nel mondo dello spettacolo nei primi anni 90 entrando a far parte del The Mickey Mouse Club dove sarà cantante e ballerino, lavorando assieme ad altre future star come Christina Aguilera, Justin Timberlake, Britney Spears e Keri Russell, mentre dalla seconda metà degli anni 90 prende parte a svariate produzioni canadesi prima di trasferirsi in Nuova Zelanda dove interpreta per due anni un giovane Hercules ...

Advertising

taravntolino : hype provocato da questa notizia pari solo a quello che potrebbe generare un ipotetico film con ryan gosling e adam driver - vera92 : RT @0102Carlotta: Stasera su Canale 5 danno First Man con Ryan Gosling e diretto da Damien Chazelle - 0102Carlotta : Stasera su Canale 5 danno First Man con Ryan Gosling e diretto da Damien Chazelle - zazoomblog : Ryan Gosling sapete com’è iniziata la sua carriera? Non tutti ne sono a conoscenza - #Gosling #sapete #com’è… - Dalzooo : poi mi spiegate cosa ci vedete in Ryan gosling -