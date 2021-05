Roma, Mourinho studia la rosa su wyscout (Di giovedì 13 maggio 2021) Tra qualche mese Jose Mourinho sbarcherà a Roma per iniziare la sua nuova avventura sulla panchina dei giallorossi. Nel frattempo il tecnico portoghese, come mostra un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, sta studiando la rosa e i suoi futuri giocatori. In particolare sul display del computer si riconosce il profilo del giovane difensore classe 2002 Riccardo Calafiori. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose Mourinho (@joseMourinho) SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021) Tra qualche mese Josesbarcherà aper iniziare la sua nuova avventura sulla panchina dei giallorossi. Nel frattempo il tecnico portoghese, come mostra un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, stando lae i suoi futuri giocatori. In particolare sul display del computer si riconosce il profilo del giovane difensore classe 2002 Riccardo Calafiori. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose(@jose) SportFace.

Advertising

capuanogio : La #Roma di #Mourinho nasce nel segno della rivoluzione: - possibile rientro di #Totti e/o #DeRossi - #DeGea in po… - FBiasin : - L'allenatore che non sarà l'allenatore. - La testa a #Mourinho. - Una marea di infortunati/assenti. - Il 2-6 dell… - Mediagol : #Roma, Panucci sull'era Mourinho: 'Special One top, ma servono i campioni per vincere. Fonseca? Dico la mia'… - tribunaleromane : RT @GiorgioMarota: Ricordate il #Porto di #Mourinho? Costruito a costo zero. Affamato, unito, tosto. Baia e Costa discutevano perché ognuno… - tribunaleromane : RT @AliprandiJacopo: ??E intanto José Mourinho da Londra sta studiando la rosa della Roma. ?? #ASRoma #Mourinho -