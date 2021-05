Roma | divampano le fiamme nel sottopassaggio | paura per i senzatetto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 13 maggio 2021) Attimi diin via Ugo della Seta, per un incendio sviluppatosi proprio nel. Alle 19:05 sono divampate leneldel viadotto dove però, vivono anche diversi. Immediato è stato l’allarme che ha permesso ai Vigili del Fuoco di recarsi sul posto e domare le. Sono giunte anche due pattuglie della Polizia di Stato – il Commissariato Fidene ed una Volante – che hanno messo in sicurezza l’aria e gestito il traffico; attualmente ilè stato riaperto al transito. Ancora da capire le cause dell’incendio, che hanno interessato delle sterpaglie. Fortunatamente non ci sono né feriti né intossicati. Foto di Reporter ...