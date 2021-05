Niente Napoli per Roberto De Zerbi: sta per diventare nuovo allenatore dello Shakhtar (Di giovedì 13 maggio 2021) “Quando sarà il momento vi aggiorneremo e vi faremo sapere“, sono queste le parole di Roberto De Zerbi in merito alla possibilità di diventare nuovo allenatore dello Shakhtar Donetsk. Al termine della partita persa contro la Juventus, De Zerbi ha dichiarato: “Non è questo, è che so la fortuna che ho di lavorare con questa L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) “Quando sarà il momento vi aggiorneremo e vi faremo sapere“, sono queste le parole diDein merito alla possibilità diDonetsk. Al termine della partita persa contro la Juventus, Deha dichiarato: “Non è questo, è che so la fortuna che ho di lavorare con questa L'articolo

Advertising

infoitsport : Baiano: 'Allegri e Sarri, niente Napoli. Si fanno tanti nomi, compreso Galtier' - FastoPaolo : @ereike05 @magantone @matteorenzi Intanto, con buona pace del tuo messaggio confuso, @ereike05, Napoli ha più RdC d… - Sakurauchi_Hime : RT @contropensiero1: @ElenaElle10 @HANIA243474887 Non è l’unico io adesso sono in un’Hotel vicino Napoli dove non ho mai messo la mascherin… - paolo1672 : @mirkonicolino No #Allegri al Napoli non lo vedo per niente soprattutto con un tipo come ADL... Ne soffrirei molto… - sunflcwer6vol : @YNGBL00DZ non ne vale la pena axel :( avranno anche ragione su poche cose ma non hanno rispetto per nessuno, a una… -