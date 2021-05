(Di giovedì 13 maggio 2021) Scontro ase tiddl Zan. Un’iniziativa firmata da Manifatture Teatrali Milanesi (che gestiscono ilLitta e il Leonardo). Basta questo e ti riservano un biglietto ridotto a 10 euro. Ti presenti alla cassa, fai vedere il marchio benefico impresso sul palmo e in nome della buona causa paghi di meno. L’iniziativa viene notata da Fratelli d’Italia che, giustamente, la trova discriminatoria. E a rigor di logica, senza tanti svolazzi filosofici. Una campagna che discrimina e allo stesso tempo fa indottrinamento a spese del pluralismo delle idee. La cultura è di tutti, e non solo di chi approva il ddl Zan. Fidanza: è una forma di discriminazione “Far pagare di meno purché la si pensi come la comunità– commenta l’eurodeputato Carlo Fidanza – non è una forma ...

Advertising

SecolodItalia1 : Milano, sconto a teatro se ti scrivi sulla mano “ddl Zan”. Poi dicono che non c’è la dittatura Lgbt… - Radfem_Italia : Arriva lo sconto «arcobaleno»: in platea a prezzo ridotto se ti dimostri a favore della legge Zan. Manifatture Teat… - GMarcuccio : RT @IlPrimatoN: Accade a Milano. Dopo il green pass, arriva lo Zan pass? - IlPrimatoN : Accade a Milano. Dopo il green pass, arriva lo Zan pass? - Milano_Events : Sconto a teatro se sostieni il Ddl Zan - -

Ultime Notizie dalla rete : Milano sconto

Corriere della Sera

Dal 17 al 31 maggio, chi prenota dall'app di Uber, per raggiungere uno dei 30 musei selezionati a, Roma, Napoli, Bologna e Torino, paga la ...Arriva lo"arcobaleno": in platea a prezzo ridotto se ti dimostri a favore della legge Zan. L'iniziativa è firmata da Manifatture Teatrali Milanesi (gestiscono il Litta di corso Magenta e il Leonardo di ...A Piazza Affari a Milano questa dinamica trascina l'indice Ftse Mib sempre ... Ha chiuso con il segno negativo la seduta della Borsa di Hong Kong, anche in questo caso scontando l'impennata ...Destra di governo e destra amministrativa sono un ossimoro. C’è spazio solo per una. Chissà quando è in agenda il vertice per ...