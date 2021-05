Migranti | Sassoli replica a Orlando | “Servizio civile per i salvataggi? Direzione giusta | ma i governi non vogliono dare più poteri all’Ue”

(Di giovedì 13 maggio 2021) “Lei ha ragione, caro sindaco”, le persone “in mare devono essere salvate. ? tutti i costi”. Ma “isi rifiutano di concedereper intervenire”. Così David, presidente del Parlamento europeo, risponde al primo cittadino di Palermo Leolucache si era rivolto a lui, ma anche alla presidente della Commissione Ue Ursula von Der Leyen, proponendo l’istituzione di uneuropeo per salvare iche naufragano nella traversata dalla Libia all’Europa. Una lettera per suonare la sveglia sui morti in mare – “Avremo un’altra Norimberga, ma noi non potremo dire che non sapevamo” – cheaveva inviato lo scorso 9 maggio “per vie ufficiali”, e che aveva reso noto ieri. Il presidente ...

Da Bruxelles il presidente del Parlamento Europeo Davidchiede il ripristino di 'un'operazione umanitaria in mare' per soccorrere i, in stile Mare Nostrum, dismessa nel 2014. 'Il ...... Recs (Rescue European Civil Service), per salvare le vite deiin mare. "Il suo richiamo - scrivein una lettera inviata ad Orlando - è la nostra priorità: le persone in mare devono ...«Equilibrata e umana». Così Mario Draghi definisce la politica sull'immigrazione del suo governo. Rispondendo al question time, nell'aula della Camera, il premier mette subito in chiaro una cosa: «Nes ...Poco dopo, il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, al termine dell'incontro con Luigi Di Maio, dice che "l'Italia non può essere e non deve essere lasciata da sola". Insomma, anche stavolta la Ge ...