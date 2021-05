Mazzarri: “Carriera favolosa. Vi svelo un retroscena durante gli allenamenti al Napoli” (Di giovedì 13 maggio 2021) Walter Mazzarri ed Edinson Cavani sono sicuramente due tasselli importanti della rinascita del Napoli in Serie A ed in Europa. Mazzarri a France Football ha parlato anche di Cavani che ha recentemente rinnovato un altro anno con il Manchester United, dopo aver vestito anche la maglia del PSG: “Sono davvero molto fiero della sua Carriera. E’ un giocatore che mi ha dato tanto e che a mio avviso può fare ancora molto bene. E’ uno che lavora molto per la squadra ed ha grandi doti tecniche e fisiche, oltre che di leadership“. Mazzarri parlando di Cavani rivela anche un piccolo retroscena durante il periodo in cui erano al Napoli: “Dopo ogni allenamento restavamo insieme a Castel Volturno a lavorare almeno un’ora in più rispetto agli altri. Studiavamo cosa ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 13 maggio 2021) Waltered Edinson Cavani sono sicuramente due tasselli importanti della rinascita delin Serie A ed in Europa.a France Football ha parlato anche di Cavani che ha recentemente rinnovato un altro anno con il Manchester United, dopo aver vestito anche la maglia del PSG: “Sono davvero molto fiero della sua. E’ un giocatore che mi ha dato tanto e che a mio avviso può fare ancora molto bene. E’ uno che lavora molto per la squadra ed ha grandi doti tecniche e fisiche, oltre che di leadership“.parlando di Cavani rivela anche un piccoloil periodo in cui erano al: “Dopo ogni allenamento restavamo insieme a Castel Volturno a lavorare almeno un’ora in più rispetto agli altri. Studiavamo cosa ...

