Mario Draghi | la decisione sui matrimoni | “È fondamentale avere pazienza”

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 13 maggio 2021) Durante una diretta TV, il premiersi è espresso su un tema molto discusso in questo periodo: le cerimonie come battesimi, comunioni e. Stando a quanto dichiarato, il Governo sta ancora meditando riguardo le date di riapertura per gli eventi. “È” – Da quanto fatto sapere da, la questione L'articolo