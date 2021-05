Advertising

DarioConti1984 : Magisk si aggiorna alla versione 23 e mette fine a tanti bug - TuttoAndroid : Magisk si aggiorna alla versione 23 e mette fine a tanti bug -

Ultime Notizie dalla rete : Magisk aggiorna

Androidworld

In questa sede è lecito ora sottolineare che un altro elemento però collabora nel rendere... In ogni caso di seguito vi indichiamo il changelog completo: [App]l'estensione snet. ...L'update in questione introduce la versione 22.1 di. Andiamo a vedere insieme il changelog associato: Prevenzione degli errori dovuti a multiple sessioni d'installazione nell'app. Prevenzione ...Magisk v23 è in distribuzione: l'aggiornamento è stato pubblicato dal suo sviluppatore e creatore, John Wu, poche ore fa sul sito GitHub ufficiale (seguite il link FONTE in fondo all'articolo). La ver ...No non installato una custom rom..ho solo sbloccato il boot loader, installato twrp e magisk..e stop..poi si, con magisk hide non ho avuto problemi con le app bancarie..la kia domanda nasce dal fatto ...