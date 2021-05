L' ultimo saluto all' anarchico Galli nel quadro di Carrà

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il 7 maggio 1906 le operaie del cotonificio Hofman di Torino entrano in sciopero, come altri operai quel giorno, per ottenere una riduzione dell’orario di lavoro: chiedono “solo” 10 ore. La risposta arriva dalle guardie regie e dai carabinieri, che irrompono nella Camera del Lavoro e aprono il fuoco contro la sassaiola che cerca di respingerli, uccidendo un operaio e ferendone gravemente otto. Il 9 maggio Cesare Norsa propone un’astensione dal lavoro generale e a oltranza, e l’Angelostila l’ordine del giorno della Camera del Lavoro di Milano in favore della proposta, quindi, il giorno seguente, insieme ai tre compagni Baggi, Recalcati e Gelosa si reca alla ditta Macchi&Passoni per controllare che non ci siano crumiri. Il custode dello stabilimento non li lascia passare, estrae il coltello. Gelosa viene ferito all’addome ma si ...