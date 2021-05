“L’infarto è da sempre associato agli uomini | ma è più letale per le donne Urgente un approccio di genere per migliorare diagnosi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il lockdown ha fatto male al cuore delle. Ansia e stress tra lavoro e figli a casa, la ridotta attività fisica, una dieta più abbondante, la ripresa del fumo in alcuni casi, hanno peggiorato lo stile di vita aumentando i fattori di rischio delle malattie cardiocircolatorie. Complice una salute più trascurata a causa della difficoltà nell’accessoospedali per visite e controlli e, allo stesso tempo, della paura di andarci e contrarre il virus. È quello che, in questo lungo periodo di pandemia e restrizioni sociali, stanno osservando i medici cardiologi e internisti della Società italiana per la prevenzione cardiovascolare (Siprec), che ha istituito per il 13 maggio 2021 la prima Giornata italiana dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, di cui fanno parte le patologie ischemiche del cuore, comedel ...