Liguria, così code e ritardi frenano l’economia. Turismo e merci: a rischio 100 miliardi (Di giovedì 13 maggio 2021) Ogni anno 3 milioni di camion, per lo più diretti ai porti, passano dalle autostrade che collegano La Spezia a Ventimiglia Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 13 maggio 2021) Ogni anno 3 milioni di camion, per lo più diretti ai porti, passano dalle autostrade che collegano La Spezia a Ventimiglia

Ultime Notizie dalla rete : Liguria così Punteruolo rosso, anche a Ceriale lo combattono con la tecnica che a Genova 'non funziona' Ceriale dichiara guerra al punteruolo rosso che sta uccidendo le palme in tutta la Liguria e lo fa con una tecnica di endoterapia che a Genova è stata 'scartata' perché, secondo ...e tutelare così un ...

Liguria, così code e ritardi frenano l'economia. Turismo e merci: a rischio 100 miliardi ... "La situazione è palesemente fuori controllo - dice netto Andrea Dameri, direttore di Confesercenti Liguria - Non abbiamo più avuto alcun riscontro alle richieste di ristoro presentate al ministero ...

