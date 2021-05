Letta | con Draghi e Cartabia possbile finalmente riforma giustizia

Advertising

CarloCalenda : Io vorrei, che i giornalisti che mi hanno riempito di domande su “perché non fai le primarie”, facessero ora una do… - MatteoRichetti : La differenza tra questa risposta e quella di @CarloCalenda riassume il senso del perché @Azione_it: al ballottaggi… - matteosalvinimi : #Salvini: Molti di coloro che parlano della legge Zan non l'hanno letta. Mi sarebbe piaciuto confrontarmi su questi… - mptuitter : @BimbiMeb @Marco_dreams Si dimenticano, guarda caso, che è anche la posizione del PD. Con Letta che si è pure compl… - Cesare14931834 : RT @MPoltero: Letta: “è colpa di Renzi se non si sono potute fare le alleanze a Roma e Torino con i 5S” Ma #Renzi è tornato nel PD? -

Ultime Notizie dalla rete : Letta con

la Repubblica

Ha aggiunto: 'Lo voglio diregrande chiarezza: usiamo questa maggioranza così larga e atipica per riuscire a trovare il modo all'interno di questa maggioranza per fare riforme che ...il fascismo non c'entra niente. Che cosa la fa più arrabbiare in questo periodo? Chi sono i ... Il Partito Democratico? Enrico? Solo ordinaria e abusata amministrazione? Fanno lo stesso errore ...Federico Buffa torna in teatro con una nuova produzione International Music and Arts per la stagione 2021/22: "Amici Fragili", uno spettacolo-racconto incentrato sullo storico e unico incontro tra Fab ...Per il segretario del Pd 'sono inconcepibili gli scandali del Csm. L'attuale forma di autogoverno della magistratura ha fallito' (ANSA) ...