Lautaro, l'agente: 'Rinnovo in stand - by, prima vogliamo capire il futuro dell'Inter' (Di giovedì 13 maggio 2021) Lautaro Martinez ha preso posizione, spiegando di voler continuare con la maglia nerazzurra indipendentemente dal futuro di Antonio Conte (con il quale ieri sera c'è stato un battibecco al momento del ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 13 maggio 2021)Martinez ha preso posizione, spiegando di voler continuare con la maglia nerazzurra indipendentemente daldi Antonio Conte (con il quale ieri sera c'è stato un battibecco al momento del ...

