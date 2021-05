Lautaro Conte, la lite finisce a pugni: il siparietto ad Appiano – VIDEO (Di giovedì 13 maggio 2021) La lite tra Lautaro Martinez e Antonio Conte è già superata: ecco il siparietto ad Appiano in pieno clima di gioia – VIDEO L’alterco tra Lautaro Martinez ed Antonio Conte è già dimenticato: torna il sereno in casa Inter, qualora il cielo sia stato nebuloso, e il tecnico nerazzurro rompe il silenzio dai social. Conte pubblica un VIDEO in cui si ironizza sull’accaduto con il tecnico e Lautaro che indossano i guantoni e Lukaku a fare da speaker per l’incontro di box. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio Conte (@antonioConte) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) LatraMartinez e Antonioè già superata: ecco iladin pieno clima di gioia –L’alterco traMartinez ed Antonioè già dimenticato: torna il sereno in casa Inter, qualora il cielo sia stato nebuloso, e il tecnico nerazzurro rompe il silenzio dai social.pubblica unin cui si ironizza sull’accaduto con il tecnico eche indossano i guantoni e Lukaku a fare da speaker per l’incontro di box. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio(@antonio) L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

FBiasin : - Polemiche sugli assembramenti. - Caso 'taglio stipendi'. - Ipotesi sui 'silenzi di #Conte'. - Agente #Bastoni inc… - FBiasin : #Lautaro vs. #Conte: la resa dei conti. Straordinari. - DiMarzio : #SerieA, #InterRoma | Stellini spiega la sostituzione di #Lautaro e chiarisce la situazione - conta_dino : RT @marifcinter: L’Inter manda definitivamente ko le polemiche simulando un incontro di boxe ad Appiano tra Lautaro e Conte. Game set match… - Abdelitoxic : RT @90ordnasselA: Non mi sento tanto bene?? Lautaro vs Conte ad Appiano Gentile. -