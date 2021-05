Internazionali di Roma: Sontuoso Sonego! Batte Thiem e vola ai quarti (Di giovedì 13 maggio 2021) Lorenzo Sonego gioca una delle partite migliori della sua carriera, lottando alla pari col numero 4 del mondo Dominic Thiem e Battendolo dopo quasi tre ore e mezza di gioco. Il piemontese domani contro Andrey Rublev giocherà per la prima volta in carriera i quarti di finali agli Internazionali di Roma. Uno dei migliori Sonego di sempre I primi quattro game del primo set si decidono al servizio, con appena venti punti giocati e i due abili a tenere il turno di battuta. Il primo a rompere l’equilibrio è Sonego, che nel quinto gioco ha a disposizione tre chance per trovare il vantaggio, ma Thiem salva prima in rimonta e poi ai vantaggi. È solo questione di tempo però, perché l’austriaco subisce il break nel turno di servizio successivo, proprio ai vantaggi. Sonego rischia il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Lorenzo Sonego gioca una delle partite migliori della sua carriera, lottando alla pari col numero 4 del mondo Dominicndolo dopo quasi tre ore e mezza di gioco. Il piemontese domani contro Andrey Rublev giocherà per la prima volta in carriera idi finali aglidi. Uno dei migliori Sonego di sempre I primi quattro game del primo set si decidono al servizio, con appena venti punti giocati e i due abili a tenere il turno di battuta. Il primo a rompere l’equilibrio è Sonego, che nel quinto gioco ha a disposizione tre chance per trovare il vantaggio, masalva prima in rimonta e poi ai vantaggi. È solo questione di tempo però, perché l’austriaco subisce il break nel turno di servizio successivo, proprio ai vantaggi. Sonego rischia il ...

