Il progetto della Commissione per abbattere l’inquinamento di aria, acqua e suolo (Di giovedì 13 maggio 2021) Un pianeta sano per tutti, entro il 2050. Risultato chiave del Green Deal europeo e tema principale della Settimana verde dell’Unione – il più grande evento annuale sulla politica ambientale che dall’1 al 4 giugno prossimi consentirà ai cittadini di confrontarsi sull’impronta dell’uomo sul pianeta – la Commissione europea ha adottato il piano d’azione “Verso inquinamento zero per aria, acqua e suolo”. Un progetto per abbattere il livello di inquinamento, grazie anche alle innovazioni tecnologiche, scongiurando così le ricadute più dannose sulla salute dell’uomo e sugli ecosistemi naturali. Pollution is the largest environmental cause of diseases and biodiversity loss. The #ZeroPollution Action Plan will: ? reduce air, water and soil pollution to harmless levels? ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 13 maggio 2021) Un pianeta sano per tutti, entro il 2050. Risultato chiave del Green Deal europeo e tema principaleSettimana verde dell’Unione – il più grande evento annuale sulla politica ambientale che dall’1 al 4 giugno prossimi consentirà ai cittadini di confrontarsi sull’impronta dell’uomo sul pianeta – laeuropea ha adottato il piano d’azione “Verso inquinamento zero per”. Unperil livello di inquinamento, grazie anche alle innovazioni tecnologiche, scongiurando così le ricadute più dannose sulla salute dell’uomo e sugli ecosistemi naturali. Pollution is the largest environmental cause of diseases and biodiversity loss. The #ZeroPollution Action Plan will: ? reduce air, water and soil pollution to harmless levels? ...

Advertising

ComuneMI : Trasformare #PiazzaleLoreto in un'agorà verde, congiunzione tra Buenos Aires e via Padova, simbolo della Milano oli… - GoalItalia : La violazione riguarda il 'cosiddetto progetto della 'Superlega'' ?? Il comunicato dell'UEFA ? - rockolpoprock : Il Volo, il 5 giugno a Verona l’omaggio a Morricone: ‘Il progetto più bello della nostra carriera’… - ST09972061 : RT @AlbertoSamona: Insieme a Claudio Borghi, deputato della Lega, abbiamo parlato di future iniziative culturali e di come cultura ed econo… - matteoc1951 : RT @serebellardinel: Il progetto era costato 9 MILIONI!!! #La Spezia, crolla ponte levatoio di Pagliari, ma il #GovernoDeiPeggiori per prim… -