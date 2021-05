Gregoretti, Salvini: “Non temo le ingiustizie ma le combatto” (Di giovedì 13 maggio 2021) “Ricordo che domani sarò in tribunale, a Catania, perché rischio un secondo processo per aver fermato gli sbarchi. Potrebbero condannarmi fino a 15 anni di reclusione. Le ingiustizie non mi fanno paura ma le combatto”. Lo ha detto il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, a margine di un’iniziativa a Milano. ban/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 maggio 2021) “Ricordo che domani sarò in tribunale, a Catania, perché rischio un secondo processo per aver fermato gli sbarchi. Potrebbero condannarmi fino a 15 anni di reclusione. Lenon mi fanno paura ma le”. Lo ha detto il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno Matteo, a margine di un’iniziativa a Milano. ban/gtr su Il Corriere della Città.

