Granada CF-Real Madrid (giovedì H 22.00): formazioni, quote, pronostici. Notte decisiva per i Blancos (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo il pareggio tra Barcellona e Atletico Madrid nello scontro diretto di sabato, l’occasione per il Real Madrid era propizia: battere il Siviglia avrebbe significato prendere la testa della classifica e dipendere solo da sè stessi. Invece alla fine è stato un 2-2 riacciuffato nel finale grazie a una deviazione di Hazard su tiro di InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo il pareggio tra Barcellona e Atleticonello scontro diretto di sabato, l’occasione per ilera propizia: battere il Siviglia avrebbe significato prendere la testa della classifica e dipendere solo da sè stessi. Invece alla fine è stato un 2-2 riacciuffato nel finale grazie a una deviazione di Hazard su tiro di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

GoalItalia : Marcelo fatto fuori dal Real: Zidane lo esclude per motivi disciplinari ????? Solo tre difensori a disposizione ?? - sportli26181512 : Liga, 36^ giornata: i risultati delle partite di mercoledì: La squadra di Simeone vince ancora e, a due giornate da… - AntoCefalu : L’Atlético gioca bene nel primo tempo, soffre nel secondo, ma al contrario del Barça non perde. Ora tutta la pressi… - sportli26181512 : L'Atletico allunga sul Barcellona in attesa del Real. Vince il Siviglia: Simeone consolida il primato in #Liga e si… - bennygiardina : L'Atletico Madrid vince la più difficile (sulla carta) delle ultime 3 partite e lo fa soffrendo in maniera bestiale… -

Ultime Notizie dalla rete : Granada Real Atletico Madrid vola con Correa e Carrasco: titolo sempre più vicino L'Atletico Madrid batte la Real Sociedad e si avvicina al titolo, stasera il Real Madrid affronta il Granada I tifosi dell'Atletico Madrid cantano fuori dal Wanda Metropolitano, la squadra di Simeone fa il suo e stacca tutti in vetta alla Liga. Basta un super avvio di gara i ...

Granada - Real Madrid stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Liga 2020/2021 Il Real Madrid fa visita al Granada nel match valevole per la 36giornata di Liga spagnola . I Blancos devono per forza vincere per sorpassare il Barcellona al secondo posto e riportarsi a - 2 dai rivali ...

Granada CF-Real Madrid (giovedì H 22.00): formazioni, quote, pronostici. Notte decisiva per i Blancos Infobetting Granada-Real Madrid stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Liga 2020/2021 Il Real Madrid fa visita al Granada nel match valevole per la 36\^ giornata di Liga spagnola. I Blancos devono per forza vincere per sorpassare il Barcellona al secondo posto e rip ...

Marcelo, compleanno amaro: litiga con Zidane e viene escluso dai convocati per il Granada! Da miglior terzino del mondo a quasi indesiderato il passo è stato assai breve. E per il suo trentatreesimo compleanno, Marcelo si è regalato...un faccia a faccia con Zidane che ha portato alla sua es ...

L'Atletico Madrid batte laSociedad e si avvicina al titolo, stasera ilMadrid affronta ilI tifosi dell'Atletico Madrid cantano fuori dal Wanda Metropolitano, la squadra di Simeone fa il suo e stacca tutti in vetta alla Liga. Basta un super avvio di gara i ...IlMadrid fa visita alnel match valevole per la 36giornata di Liga spagnola . I Blancos devono per forza vincere per sorpassare il Barcellona al secondo posto e riportarsi a - 2 dai rivali ...Il Real Madrid fa visita al Granada nel match valevole per la 36\^ giornata di Liga spagnola. I Blancos devono per forza vincere per sorpassare il Barcellona al secondo posto e rip ...Da miglior terzino del mondo a quasi indesiderato il passo è stato assai breve. E per il suo trentatreesimo compleanno, Marcelo si è regalato...un faccia a faccia con Zidane che ha portato alla sua es ...