Giustizia: la riforma (per ora) può attendere (Di giovedì 13 maggio 2021) Il nuovo Guardasigilli Marta Cartabia sostiene che il Recovery Plan è un'occasione irripetibile per attuare il cambiamento che ci chiede anche la Ue. Ma dopo la scoperta della «Loggia Ungheria» tra i togati, i partiti vanno in ordine sparso. Il signor Rocco, pensionato barese settantaseienne, non conoscerà mai gli inverosimili retroscena della fantomatica «Loggia Ungheria», l'ultima granata che ha fatto esplodere la magistratura. Gli interessava divorziare dalla moglie. Aveva perfino spiegato ai giudici di essere malato: «Dovete fare presto…». È morto qualche giorno fa, dopo aver aspettato invano otto anni. Le pirotecniche rivelazioni dell'avvocato siciliano Piero Amara, il pentito che continua a mascariare il «sistema», gli importavano ben poco. Sperava solo in una decisione in tempi ragionevoli. Illuso. Il povero Rocco e chiunque incappi negli infernali gironi giudiziari italiani. ... Leggi su panorama (Di giovedì 13 maggio 2021) Il nuovo Guardasigilli Marta Cartabia sostiene che il Recovery Plan è un'occasione irripetibile per attuare il cambiamento che ci chiede anche la Ue. Ma dopo la scoperta della «Loggia Ungheria» tra i togati, i partiti vanno in ordine sparso. Il signor Rocco, pensionato barese settantaseienne, non conoscerà mai gli inverosimili retroscena della fantomatica «Loggia Ungheria», l'ultima granata che ha fatto esplodere la magistratura. Gli interessava divorziare dalla moglie. Aveva perfino spiegato ai giudici di essere malato: «Dovete fare presto…». È morto qualche giorno fa, dopo aver aspettato invano otto anni. Le pirotecniche rivelazioni dell'avvocato siciliano Piero Amara, il pentito che continua a mascariare il «sistema», gli importavano ben poco. Sperava solo in una decisione in tempi ragionevoli. Illuso. Il povero Rocco e chiunque incappi negli infernali gironi giudiziari italiani. ...

