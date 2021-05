GetsuFumaDen: Undying Moon arriva su Steam in accesso anticipato, c'è anche un bundle esclusivo! (Di giovedì 13 maggio 2021) Un bundle speciale che comprende il titolo originale di GetsuFumaDen uscito per Famicon è disponibile per chi acquisterà il nuovo titolo durante la fase di accesso anticipato. Konami ha annunciato proprio oggi che GetsuFumaDen: Undying Moon, il nuovo titolo in stile 2D hack-and-slash Roguevania, sviluppato in collaborazione con lo studio indipendente GuruGuru, è disponibile da oggi su Steam in accesso anticipato al prezzo di €24.99. "La versione di GetsuFumaDen disponibile da oggi in accesso anticipato, include otto meravigliosi livelli di gioco nel caratteristico stile Ukiyo-e, numerosi boss fight ed è localizzata in 11 differenti lingue. Il bundle, ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 13 maggio 2021) Unspeciale che comprende il titolo originale diuscito per Famicon è disponibile per chi acquisterà il nuovo titolo durante la fase di. Konami ha annunciato proprio oggi che, il nuovo titolo in stile 2D hack-and-slash Roguevania, sviluppato in collaborazione con lo studio indipendente GuruGuru, è disponibile da oggi suinal prezzo di €24.99. "La versione didisponibile da oggi in, include otto meravigliosi livelli di gioco nel caratteristico stile Ukiyo-e, numerosi boss fight ed è localizzata in 11 differenti lingue. Il, ...

