Età e richiami, i continui cambi producono incertezza sui vaccini (Di giovedì 13 maggio 2021) I richiami per i vaccini di Pfizer e Moderna a 42 giorni sono un azzardo? Se ne sta discutendo molto in questi giorni dopo che la circolare del ministero della Salute dello scorso 5 maggio ha raccomandato questa estensione temporale delle seconde dosi con le seguenti motivazioni: “La seconda dose entro i 42 giorni dalla prima non inficia l’efficacia della risposta immunitaria; la prima somministrazione di entrambi i vaccini a Rna conferisce già efficace protezione rispetto allo sviluppo di patologia Covid-19 grave in un’elevata percentuale di casi (maggiore dell’80 per cento); in uno scenario in cui vi è ancora necessità nel paese di coprire un elevato numero di soggetti a rischio è opportuno dare priorità a strategie di sanità pubblica che consentano di coprire il maggior numero possibile di soggetti nel minor tempo possibile”. Le ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 maggio 2021) Iper idi Pfizer e Moderna a 42 giorni sono un azzardo? Se ne sta discutendo molto in questi giorni dopo che la circolare del ministero della Salute dello scorso 5 maggio ha raccomandato questa estensione temporale delle seconde dosi con le seguenti motivazioni: “La seconda dose entro i 42 giorni dalla prima non inficia l’efficacia della risposta immunitaria; la prima somministrazione di entrambi ia Rna conferisce già efficace protezione rispetto allo sviluppo di patologia Covid-19 grave in un’elevata percentuale di casi (maggiore dell’80 per cento); in uno scenario in cui vi è ancora necessità nel paese di coprire un elevato numero di soggetti a rischio è opportuno dare priorità a strategie di sanità pubblica che consentano di coprire il maggior numero possibile di soggetti nel minor tempo possibile”. Le ...

Advertising

quisonofrank : RT @Ben_keno0: @vitalbaa Tutto sembra svilupparsi intorno al target programmato per le somministrazioni: tempistica richiami, tipologia di… - Ben_keno0 : @vitalbaa Tutto sembra svilupparsi intorno al target programmato per le somministrazioni: tempistica richiami, tipo… - io_surf : probabilmente un informazione pessima anche sui #vaccini ci fanno propendere per uno piuttosto che un altro ed il… - MarcoVarchetta : @AldTar @stebellentani Ma poi non è che abbiamo tutte queste dose di AZ in più, considerando che dobbiamo fare i ri… - irastadilarsson : @Antipeppe 1/2 Dipende anche dalla strategia per i richiami: ad esempio Trento ha allungato i tempi utilizzando c… -

Ultime Notizie dalla rete : Età richiami Vaccini, via a prenotazioni per over 40. Ok Ema ai 42 giorni tra le dosi Pfizer ... classi di età over 60, cittadini che presentano comorbilità , fino a garantirne la massima ... Vaccino Covid, le cose da sapere CureVac, il quinto vaccino: ecco come funziona Pfizer: "Richiami a 21 ...

Vaccini anti Covid, a Barletta dosi ai cittadini di età compresa tra i 59 e i 50 anni ... 101 conviventi di pazienti ad alto rischio, 57 adulti di 60 anni di età e più. ASL LECCE Prosegue ... così distribuiti: a Taranto 358 presso lo SVAM (di cui 25 richiami) e 256 al PalaRicciardi; 221 ...

Età e richiami, i continui cambi producono incertezza sui vaccini Il Foglio ... classi diover 60, cittadini che presentano comorbilità , fino a garantirne la massima ... Vaccino Covid, le cose da sapere CureVac, il quinto vaccino: ecco come funziona Pfizer: "a 21 ...... 101 conviventi di pazienti ad alto rischio, 57 adulti di 60 anni die più. ASL LECCE Prosegue ... così distribuiti: a Taranto 358 presso lo SVAM (di cui 25) e 256 al PalaRicciardi; 221 ...