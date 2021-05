Dumoulin torna a correre, sarà in gara al Giro di Svizzera a giugno (Di giovedì 13 maggio 2021) Secondo molti, quando si era preso un break a tempo indeterminato dal ciclismo, non si sarebbe più visto in gruppo. Invece Tom Dumoulin è pronto al rientro, secondo quanto anticipa il ben informato ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 13 maggio 2021) Secondo molti, quando si era preso un break a tempo indeterminato dal ciclismo, non si sarebbe più visto in gruppo. Invece Tomè pronto al rientro, secondo quanto anticipa il ben informato ...

