Donadoni riparte dall’Ungheria? Contatti con Ferencvaros

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Donadoni riparte

Calcio News 24

Dimi piace l ordine del lavoro ed il comportamento. Del Trap la personalit e l astuzia . ... In difesa l obiettivo Leandro Ignacio Carubini (Eccellenza umbra che non), mentre in porta ..."Non ci hanno convinto le rassicurazioni del commissario, sicuro com'è che tutto vada bene ... Sansa: 'Regione dia il via libera al Parco nazionale di Portofino' tesorola battaglia ...Attualmente Donadoni sarebbe la prima scelta qualora il club decidesse di cambiare guida tecnica. Per ora in panchina resiste Serhiy Rebrov, a cui però potrebbe non bastare l'ottima stagione condotta ...Tra questi c'è anche il Ferencvaros, campione di Ungheria in questo campionato con 20 punti di vantaggio sulla seconda, squadra in cui ha militato anche l'ex Nagy, allenato anche dallo stesso Donadoni ...