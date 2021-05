Don Matteo 13 | torna Flavio Insinna nei panni del capitano

(Di giovedì 13 maggio 2021) Confermata la sua presenza in un episodio di Don13:tornerà a vestire idelAnceschitornerà a vestire idelAnceschi: proprio oggi, giovedì 13 maggio, l’attore e conduttore tv indosserà sul set di Don13 la sua divisa di carabiniere. Al momento si sa che la sua presenza è per un episodio della fortunata serie con Terence Hill neidi Done del maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica. A confermare la sua presenza nella serie è stato proprioa Tv Sorrisi e Canzoni.aveva recitano nel ruolo di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Don Matteo

Leggi anche > L'attrice romana, che esordì in Un posto al sole e che ha lavorato anche in, è stata anche protagonista dell'ultimo episodio del Commissario Montalbano , dove ha sedotto ...Ritorna a Spoleto, le riprese della tredicesima edizione della fiction televisiva inizieranno il prossimo 31 maggio 2021. Lo staff della Lux Vide, casa di produzione della serie, si trova già a Spoleto al ...Confermata la sua presenza in un episodio di Don Matteo 13: Flavio Insinna tornerà a vestire i panni del capitano Anceschi ...Non solo regina delle reti generaliste: la fiction domina i palinsesti anche degli altri canali, free e pay, occupando una quota superiore al 30%. (ANSA) ...