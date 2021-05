Cuore Sonego | vince la maratona con Thiem ed è ai quarti a Roma 

Leggi su agi

(Di venerdì 14 maggio 2021) AGI - Lorenzobatte Dominicin tre set e vola aidi finale dell'Atp Masters 1000 di Roma. Il tennista piemontese si è imposto sul numero 4 del seeding al termine di unadurata 3 ore e 24 minuti per 6-4, 6-7, 7-6. Al prossimo turno l'azzurro affronterà il russo Andrey Rublev. Lo stop per il coprifuoco La partita è stata sospesa per 23 minuti fra secondo e terzo set per permettere agli spettatori di tornare a casa in tempo per il coprifuoco scattato alle 22 e così gli spalti si sono svuotati con grande rammarico degli appassionati presenti. Prova superlativa Prestazione davvero superlativa quella del 26enne torinese, a conferma dell'ottimo stato di forma. Nel primo parziale strappa la battuta all'austriaco al settimo gioco e alla prima occasione utile si prende il primo set. Nel secondo ...