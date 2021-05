Crotone-Verona 2-1 | calabresi d’orgoglio | decisivi Ounas e Messias

(Di giovedì 13 maggio 2021) Allo Scida ungià retrocesso batte la squadra di Juric. Partenza sprint deie grande partita difensiva:protagonistachiude la 36^ giornata di Serie A e ci regala una prestazione davvero lodevole e di grande forza deiallenati da Serse Cosmi che battono 2-1 la squadra veneta. Allo Scida la gara si sblocca subito grazie ad uno scatenato, poila chiude nella ripresa. La partita Parte a mille la squadra allenata da Serse Cosmi. Dopo due minuti, infatti, alla prima occasione del match Simy entra in area e serve un pallone perche calcia di prima non in maniera pulita, il tiro prende una strana traiettoria e beffa Pandur: è 1-0. Il ...

Il Crotone supera l'Hellas Verona 2-1 grazie alla super prestazione di Ounas e scavalca, se pur inutilmente, il Parma ...