Coprifuoco, aula Senato respinge mozione Fdi con 78 no (Di giovedì 13 maggio 2021) L'aula del Senato ha respinto la mozione di Fratelli d'Italia sul Coprifuoco e le riaperture. I sì sono stati 24, i no 78, 48 gli astenuti. Approvato l'ordine del giorno della maggioranza con 131 sì, ...

