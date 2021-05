Chi l’ha Visto: Denise Pipitone portata via in barca? Risvolti inquietanti (Di giovedì 13 maggio 2021) News Nuove rivelazioni nel programma della Sciarelli sul caso Denise: l’avvocato ha ricevuto una lettera anonima con informazioni importanti Pubblicato su 12 Maggio 2021 Emergono nuovi elementi davvero inquietanti sul caso Denise Pipitone. Anche nella puntata di mercoledì 12 maggio 2021 Federica Sciarelli a Chi l’ha Visto è ritornata a parlare della bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. Secondo alcuni documenti trasmessi in onda, la testimonianza raccolta del sordo Battista Della Chiave sarebbe errata. I periti del programma del terzo canale della Tv di Stato, infatti, hanno spiegato che l’interprete della Procura di Marsala dell’epoca non avrebbe capito alcuni passaggi del raccontato dell’uomo. La sua testimonianza del 5 marzo 2013 è stata approfondita e ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021) News Nuove rivelazioni nel programma della Sciarelli sul caso: l’avvocato ha ricevuto una lettera anonima con informazioni importanti Pubblicato su 12 Maggio 2021 Emergono nuovi elementi davverosul caso. Anche nella puntata di mercoledì 12 maggio 2021 Federica Sciarelli a Chiè ritornata a parlare della bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. Secondo alcuni documenti trasmessi in onda, la testimonianza raccolta del sordo Battista Della Chiave sarebbe errata. I periti del programma del terzo canale della Tv di Stato, infatti, hanno spiegato che l’interprete della Procura di Marsala dell’epoca non avrebbe capito alcuni passaggi del raccontato dell’uomo. La sua testimonianza del 5 marzo 2013 è stata approfondita e ...

Advertising

virginiaraggi : L’ho detto e lo ribadisco: i fascisti a Roma non sfilano. CasaPound ha annunciato una manifestazione per il prossim… - rubio_chef : E basta co’ sta frase “UN POPOLO CHE HA SUBITO COME PUÒ”. Non sono gli stessi, chi occupa la Palestina tra una puli… - StefanoFeltri : Il caso Renzi-Report è solo l’ultimo episodio di una strategia che punta a spostare l’attenzione dalle notizie all’… - AngelaPint1 : RT @Moonlightshad1: Il presidente Mattarella telefonò personalmente a Giorgia Meloni in occasione delle 'offese' del professor Gozzini. Lei… - DoctorDeathStar : RT @myssparanoya: #chilhavisto Anna Corona mentre guarda chi l'ha visto -