Calcio: Play - off Serie B, Cittadella batte Brescia e va in semifinale (Di giovedì 13 maggio 2021) Decide una rete di Proia al 40'. Cittadella - Il Cittadella è in semifinale Play - off di Serie B. Nel match che ha messo di fronte la 6a e 7a classificata valida per i preliminari, la formazione di ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Play Cittadella batte Brescia e va in semifinale Il Cittadella e' in semifinale play - off di serie B. Nel match che ha messo di fronte la 6ª e 7ª classificata valido per i preliminari, la formazione di Venturato si e' imposta 1 - 0 sul Brescia. Decisiva la rete di Proia al 40' ...

Il Palermo prepara l'assalto alla Juve Stabia: Filippi punta sul ritorno di Lucca Il riposo prima della lunga corsa, verso quella che è davvero una finale. Il Palermo da domani – dopo la giornata di riposo beneficiata oggi – incalzerà ...

