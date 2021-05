Cagliari Fiorentina, show di Commisso sugli spalti: l’accaduto (Di giovedì 13 maggio 2021) Durante Cagliari-Fiorentina, il presidente viola Commisso si è scatenato sugli spalti della Sardegna Arena Nella gara tra Cagliari e Fiorentina il presidente della viola Rocco Commisso era presente nella tribuna della Sardegna Arena, insieme a Joe Barone e la dirigenza. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 Commisso ha incitato la squadra per tutto il corso della partita, applaudendo all’entrata in campo e all’uscita dei giocatori per la sostituzione. Quando la squadra commetteva errori si scatenava l’ira del presidente con calci e pugni ai seggiolini della Sardegna Arena. Commisso ha dimostrato, in maniera un tantino esagerata, il suo attaccamento ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Durante, il presidente violasi è scatenatodella Sardegna Arena Nella gara trail presidente della viola Roccoera presente nella tribuna della Sardegna Arena, insieme a Joe Barone e la dirigenza. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24ha incitato la squadra per tutto il corso della partita, applaudendo all’entrata in campo e all’uscita dei giocatori per la sostituzione. Quando la squadra commetteva errori si scatenava l’ira del presidente con calci e pugni ai seggiolini della Sardegna Arena.ha dimostrato, in maniera un tantino esagerata, il suo attaccamento ...

