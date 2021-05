“Bitcoin inquina troppo”, Elon Musk abbandona la criptovaluta (e il valore precipita) (Di giovedì 13 maggio 2021) Le auto Tesla non potranno più essere acquistate con i Bitcoin. Sta facendo discutere la spiazzante retromarcia comunicata nelle scorse ore da Elon Musk, proprietario di Tesla e tra gli uomini più ricchi del mondo. Ma cosa ha portato Musk a prendere questa decisione? Come comunicato dallo stesso multimiliardario, il gruppo Tesla non accetterà più pagamenti in Bitcoin per le proprie auto perché la criptovaluta viene prodotta tramite l’utilizzo di fonti fossili. Ci sarebbe quindi una motivazione ecologica dietro la scelta di Musk, che ha sottolineato come la preferenza andrà verso altre criptovalute che generano un inquinamento decisamente inferiore rispetto ai Bitcoin. LEGGI ANCHE => L’incredibile storia di uno ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 13 maggio 2021) Le auto Tesla non potranno più essere acquistate con i. Sta facendo discutere la spiazzante retromarcia comunicata nelle scorse ore da, proprietario di Tesla e tra gli uomini più ricchi del mondo. Ma cosa ha portatoa prendere questa decisione? Come comunicato dallo stesso multimiliardario, il gruppo Tesla non accetterà più pagamenti inper le proprie auto perché laviene prodotta tramite l’utilizzo di fonti fossili. Ci sarebbe quindi una motivazione ecologica dietro la scelta di, che ha sottolineato come la preferenza andrà verso altre criptovalute che generano unmento decisamente inferiore rispetto ai. LEGGI ANCHE => L’incredibile storia di uno ...

Advertising

BobbyZimmer3 : RT @Rosario80607850: @crypto_gateway Io non conosco la crypto che inquina poco.. Ma conosco la crypto con cui nessuno ha comprato una #Tesl… - Rosario80607850 : @crypto_gateway Io non conosco la crypto che inquina poco.. Ma conosco la crypto con cui nessuno ha comprato una #Tesla e si chiama #Bitcoin - mrk4m1 : Se Bitcoin inquina, è perché la maggior parte dell'energia oggi viene prodotta con combustibili fossili. Bitcoin st… - giorgiotablet : #Bitcoin inquina ed è anche risvolti etici come chiarito da Judge Business School della University of Cambridge, ov… - infoiteconomia : Bitcoin inquina: Musk insiste, l'ira dei follower -