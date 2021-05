Arrivata una lettera anonima sul caso Denise Pipitone. Cosa conteneva (Di giovedì 13 maggio 2021) La nota trasmissione Chi l’ha visto? è tornata ad occuparsi del caso della scomparsa di Denise Pipitone, anche alla luce delle novità che stanno affiorando, dalle varie intercettazioni che con le moderne tecnologie potrebbero rivelarsi più utili di quanto siano state all’epoca, fino ad arrivare alle segnalazioni che hanno portato gli uomini del RIS a effettuare, assieme ai Vigili del Fuoco, un sopralluogo su quella che era la casa di Anna Corona alla ricerca di una botola nascosta. Ma sebbene questo nuovo sopralluogo non abbia portato a nulla di nuovo, non è stata l’unica segnalazione giunta, segno che forse qualCosa si sta muovendo davvero e che chissà non si riesca a trovare la soluzione a questo caso che sta togliendo il sonno a molte persone, in primis ovviamente i genitori di ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 13 maggio 2021) La nota trasmissione Chi l’ha visto? è tornata ad occuparsi deldella scomparsa di, anche alla luce delle novità che stanno affiorando, dalle varie intercettazioni che con le moderne tecnologie potrebbero rivelarsi più utili di quanto siano state all’epoca, fino ad arrivare alle segnalazioni che hanno portato gli uomini del RIS a effettuare, assieme ai Vigili del Fuoco, un sopralluogo su quella che era la casa di Anna Corona alla ricerca di una botola nascosta. Ma sebbene questo nuovo sopralluogo non abbia portato a nulla di nuovo, non è stata l’unica segnalazione giunta, segno che forse qualsi sta muovendo davvero e che chissà non si riesca a trovare la soluzione a questoche sta togliendo il sonno a molte persone, in primis ovviamente i genitori di ...

Advertising

thetrueshade : Si ma raga prendetevela con mia madre ?? Se Lady la canta una persona adulta che di solito ascolta altro significa c… - ironicamania : breve storia triste: mi è arrivata una notifica fake #tzvip - Giusp13 : RT @AnaStyles2828: •La mia faccia quando mi è arrivata la notifica di lou, ma esce 'storia non disponibile'. •La mia faccia quando mi rendo… - AnaStyles2828 : RT @AnaStyles2828: •La mia faccia quando mi è arrivata la notifica di lou, ma esce 'storia non disponibile'. •La mia faccia quando mi rendo… - AnaStyles2828 : •La mia faccia quando mi è arrivata la notifica di lou, ma esce 'storia non disponibile'. •La mia faccia quando mi… -