ANPAL, Parisi: nessuno mi ha avvertito del commissariamento, vado avanti (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – Il presidente di ANPAL Mimmo Parisi ha dichiarato di non sapere nulla della decisione del ministro del Lavoro Andrea Orlando di commissariare l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. “Non ne so niente, sono all’oscuro di tutto. nessuno mi ha avvertito. Non una parola dal ministro Orlando. E mi stupirebbe che avesse agito alle mie spalle: è persona seria e capace, abbiamo un buon rapporto. Se però così fosse, sarebbe una decisione politica grave. Da rispettare, ma grave”, ha detto a Repubblica Parisi. Ieri il ministro Orlando ospite da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 ha annunciato interventi sull’Agenzia e in particolar modo proprio sulla sua guida. “Stiamo intervenendo su ANPAL per cambiarla, perché non ha funzionato. Ci sarà un commissario, quindi è ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – Il presidente diMimmoha dichiarato di non sapere nulla della decisione del ministro del Lavoro Andrea Orlando di commissariare l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. “Non ne so niente, sono all’oscuro di tutto.mi ha. Non una parola dal ministro Orlando. E mi stupirebbe che avesse agito alle mie spalle: è persona seria e capace, abbiamo un buon rapporto. Se però così fosse, sarebbe una decisione politica grave. Da rispettare, ma grave”, ha detto a Repubblica. Ieri il ministro Orlando ospite da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 ha annunciato interventi sull’Agenzia e in particolar modo proprio sulla sua guida. “Stiamo intervenendo super cambiarla, perché non ha funzionato. Ci sarà un commissario, quindi è ...

