“Ancora tremo di paura” Andrea Zenga | spunta un messaggio terribile per l’ex gieffino Mamma Roberta racconta tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 13 maggio 2021)si sta godendo la sua relazione sentimentale con Rosalinda Cannavò. Nonostante il loro amore abbia raggiunto una certa importanza, nei giorni scorsiha rilasciato un’intervista nella quale ha preferito non fare dei passi troppo in avanti. Allo stato attuale vuole senza dubbio proseguire con grande serietà la sua storia d’amore con l’attrice siciliana, ma senza correre o bruciate le tappe. Infatti, si era già vociferato in passato di un presunto matrimonio o di figli. E lui a tal proposito ha affermato: “Diciamo che in futuro sì, penseremo a questo, ma più avanti. Stiamo facendo le cose seriamente. Cominciamo ad avere una certa sintonia, speriamo che sia la volta buona”. Adesso a parlare è stata invece ladel giovane, ovveroTermali, la quale ha ...