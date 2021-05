Anche Lisa Simpson debutta a sorpresa sulle piattaforme di streaming con il brano: “Everyone is horrid except me (and possibly you)” (Di giovedì 13 maggio 2021) Direttamente da una delle serie più amate di tutti i tempi, The Simpsons, arriva il brano “Everyone is horrid except me (and possibly you)”, cantato da Quilloughby in duetto con Lisa Simpson. Nell’episodio “Panic on the Streets of Springfield” Lisa vive una passione sfrenata per il cantante di nome Quilloughby, doppiato in originale dal celebre attore Benedict Cumberbatch. La canzone- parodia “Everyone Is horrid except Me (And possibly You)” è stata co-scritta da Bret McKenzie dei Flight of the Conchords e viene pubblicata ora via Hollywood Records/Universal Music per la gioia di tutti i fan della serie (e non solo!). Il brano è disponibile su tutte le ... Leggi su domanipress (Di giovedì 13 maggio 2021) Direttamente da una delle serie più amate di tutti i tempi, Thes, arriva ilisme (andyou)”, cantato da Quilloughby in duetto con. Nell’episodio “Panic on the Streets of Springfield”vive una passione sfrenata per il cantante di nome Quilloughby, doppiato in originale dal celebre attore Benedict Cumberbatch. La canzone- parodia “IsMe (AndYou)” è stata co-scritta da Bret McKenzie dei Flight of the Conchords e viene pubblicata ora via Hollywood Records/Universal Music per la gioia di tutti i fan della serie (e non solo!). Ilè disponibile su tutte le ...

Advertising

Agente_Lisa : #truffeonline Fate attenzione. In questi giorni stanno arrivando messaggi di questo tipo. Se dovesse arrivare anche… - _LoZio : @chiarafer24 @lisaquac81 @elisa09059970 @designbybehin @AmyYma7027 @AmandaBelleLee @LuciferNetflix @lucifansgroup1… - Lisa_Iv369 : @Zziagenio78 Ma anche da chi ha visto le 17 stagioni di grey's anatomy - namsgold : fortuna che domenica torno a Roma almeno non ho rotture di coglioni anche perché nella puntata del 27 c'è lisa ergo non posso perderla - Grandblue1002 : @imviluwithanu Hanno rimandato il comeback e anche il solo di lisa -