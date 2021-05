Van Dijk salta gli Europei: “È la scelta migliore per me” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club in cui ha annunciato la decisione di non prendere parte ai prossimi Europei. È stata una strada molto lunga e ho dovuto lavorare passo dopo passo in questi sette mesi. Le cose stanno andando bene, non ho avuto particolari problemi e la riabilitazione sta proseguendo bene. In questa fase mi sono chiesto se sarebbe stato meglio partecipare agli Europei o meno e sono arrivato alla conclusione che non andare sia la scelta migliore. Continuerò ad allenarmi durante l’estate e penso che rientrare per il pre-campionato del Liverpool possa essere un obiettivo realistico. Ovviamente sono dispiaciuto di non rappresentare la mia nazionale, ma le cose sono andate così e devo accettarlo. È dura, ma penso che sia la ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 maggio 2021) Virgil Van, difensore del Liverpool, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club in cui ha annunciato la decisione di non prendere parte ai prossimi. È stata una strada molto lunga e ho dovuto lavorare passo dopo passo in questi sette mesi. Le cose stanno andando bene, non ho avuto particolari problemi e la riabilitazione sta proseguendo bene. In questa fase mi sono chiesto se sarebbe stato meglio partecipare aglio meno e sono arrivato alla conclusione che non andare sia la. Continuerò ad allenarmi durante l’estate e penso che rientrare per il pre-campionato del Liverpool possa essere un obiettivo realistico. Ovviamente sono dispiaciuto di non rappresentare la mia nazionale, ma le cose sono andate così e devo accettarlo. È dura, ma penso che sia la ...

Advertising

DiMarzio : #EURO2020 | Il difensore del #Liverpool, Virgil #VanDijk, comunica la sua decisione ufficiale - sportface2016 : #Olanda, ufficiale: Virgil #VanDijk non andrà ad #EURO2020: 'Fisicamente sento che è la decisione giusta' - napolista : Il difensore del Liverpool ai canali ufficiali del club: “Sono dispiaciuto di non rappresentare l’Olanda, ma le cos… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #EURO2020 | Il difensore del #Liverpool, Virgil #VanDijk, comunica la sua decisione ufficiale - TuttoMercatoWeb : Liverpool, Van Dijk annuncia: 'Sto meglio ma non andrò agli Europei con l'Olanda' -